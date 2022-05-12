LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ - Son Dakika
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LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ

12.05.2022 15:06

ERZURUM'da lösemi hastası Gökdeniz Birlik (9), tedavi göreceği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne hediye edilen polis kıyafeti ve ekip otolarının konvoyuyla gitti.

ERZURUM'da lösemi hastası Gökdeniz Birlik (9), tedavi göreceği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne hediye edilen polis kıyafeti ve ekip otolarının konvoyuyla gitti.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde oturan Birlik ailesinin lösemi hastası oğulları Gökdeniz'e, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri moral ziyaretinde bulundu. Birlik'in yaşadığı eve giden ekipler, önce ona polis kıyafeti hediye etti. Kıyafetini giyen Gökdeniz, polislere selam vererek teşekkür etti. Yunus polislerinin de katıldığı moral ziyareti sonrası Gökdeniz Birlik, bindirildiği ekip otosuyla polis araçlarından oluşan konvoyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onkoloji servisine yatırılan Gökdeniz'in tedavisine başlandı. (DHA)

LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ
LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LÖSEMİLİ GÖKDENİZ, HASTANEYE POLİS KIYAFETİ VE EKİP OTOLARIYLA GİTTİ - Son Dakika


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