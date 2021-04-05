Son dakika haberleri | LPG tankında uyuşturucu nakline polis engeli
05.04.2021 13:19
Son dakika gelişmesine göre Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 1 kilo 902 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 1 kilo 902 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı aldı. Operasyon için düğmeye basan polis, 34 plakalı otomobili Osman Gazi Köprüsü üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan LPG tankının etrafına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 902 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde bulunan şüpheli Ş.K ve İ.A, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - YALOVA
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