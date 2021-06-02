Üye Girişi
Son dakika haberleri... Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldi" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldi"

02.06.2021 21:56
Son dakika haberleri... Lübnan Başbakanı Diyab:

Son dakika haberleri: Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldiğini ve bunun gerçekleşmesi halinde dost ve kardeş ülkelerin de etkileneceğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldiğini ve bunun gerçekleşmesi halinde dost ve kardeş ülkelerin de etkileneceğini söyledi.

Başbakan Diyab, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'ndan Lübnanlılara hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, hükümetinin istifasının üzerinden 300 gün geçmesine rağmen Lübnan'ın ulusal çıkarları ile halkın çileleri göz ardı edilerek devam eden siyasi hesaplaşmaların yeni hükümetin kurulmasına engel olduğunu belirtti.

Lübnan'ın, yeni hükümetin kurulamadığından dolayı girdiği karanlık tünelde kaybolduğuna işaret eden Diyab, "Siyasi hesaplaşmalardan ötürü ülkedeki yönetim boşluğu bir kural haline geldi. Devlet ve kurumlarının varlığı ise istisnalar olmuş durumda." dedi.

Ülkedeki boşluk nedeniyle Lübnanlıların umutlarını uzaklarda aramaya başladığını ifade eden Diyab, "Bizler bu günlerde, Dünya Bankası'nın da birkaç gün önceki raporunda 'Lübnan, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10'da yer alıyor' ifadesiyle tanımladığı gibi çok zor bir süreçten geçiyoruz. " diye konuştu.

"Sanki birileri kapsamlı çöküş istiyor"

Yeni hükümetin kurulamamasının yanı sıra siyasi güçlerin ulusal sorumluluklarını yerine getirmemesi ve hükümet olarak belirledikleri iyileştirme planına uyulmaması gibi birçok sebepten ötürü Lübnan'ın kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldiğini aktaran Diyab, ayrıca devletin sübvanse ettiği ürünlerin yasa dışı yollarla kaçırıldığı ve Lübnan'a yardımların ulaşmasını engelleyen bir dış abluka olduğuna dikkati çekerek, "Sanki birileri kapsamlı çöküş istiyor." ifadesini kullandı.

Siyasi çözümsüzlüğe dair ufukta herhangi bir çözüm yolunun görülmediğine de dikkati çeken Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede çöküşün olması halinde etkileri çok tehlikeli olacaktır. Sadece Lübnanlılar üzerinde değil, topraklarında yaşayanlar hatta kara ve denizden dost ve kardeş ülkeler üzerinde de etkileri olacaktır. Denizin dalgalarına karşı ise hiç kimse karşı koyamayacaktır."

Lübnanlılara sabırlı olmaları ve siyasi güçlere de yeni hükümetin kurulması için tavizler verme çağrısı yapan Diyab, Lübnan'a dost ve kardeş ülkelere hitaben ise "Lübnan tehlikenin göbeğindedir. Lübnan halkı da desteklerinizi bekliyor, kendilerinin çilesine seyirci kalmanızı veya çilesinin derinleşmesine ortak olmanızı beklemiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 13 bin liranın üzerinden işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

DOST Partisi, Başbakan, Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Lübnan Başbakanı Diyab: 'Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü         
23:14
Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce "elinizi vicdanınıza koyun" diyerek partisinin oy oranını verdi         
23:04
Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar         
22:43
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı         
21:52
Son Dakika! Bakan Selçuk, Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir         
20:58
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 23:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement