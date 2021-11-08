Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin ekonomik krizle mücadelesine yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Mikati, sosyal ve ekonomik sorunları görüşmek ve istişare etmek amacıyla başkent Beyrut'taki Ekonomik ve Sosyal Konseyde üretici temsilcileriyle bir araya geldi.

IMF ile müzakerelerin sürdüğünü ve doğru yolda olduklarını ifade eden Mikati, IMF ile yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Mikati ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı uyarınca Lübnan'ın güneyinde barışı korumaya çalışan güçlerin çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Lübnan, IMF ile Mayıs 2020'de müzakerelere başlamış ancak aynı yılın ağustos ayında dondurulan müzakereler, yeni hükümetin kurulmasının ardından geçen ay yeniden başlamıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.