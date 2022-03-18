Son dakika haberleri... Lübnan, Beyrut Limanı patlamasında yıkılan tahıl silosunu tarihi binalar listesine aldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Lübnan, Beyrut Limanı patlamasında yıkılan tahıl silosunu tarihi binalar listesine aldı

18.03.2022 23:42
Son dakika haberleri... Lübnan, Beyrut Limanı patlamasında yıkılan tahıl silosunu tarihi binalar listesine aldı

Son dakika gelişmesine göre Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucunda kısmen yıkılan tahıl silosu binasının tarihi binalar listesine alındığını ve önceden onay alınmadan yıkılmasının veya üzerinde herhangi bir çalışma yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucunda kısmen yıkılan tahıl silosu binasının tarihi binalar listesine alındığını ve önceden onay alınmadan yıkılmasının veya üzerinde herhangi bir çalışma yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Yerel medyada Bakanlar Kurulu'nun siloyu yıkıp yeniden inşa etme kararı aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Visam el-Murtada, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Murtada, Beyrut Limanı'ndaki tahıl silolarının, kurulduğu tarihten bu yana başkentin deniz kıyısını farklı kılan bir sembol haline geldiğini ve konumu ve mimarisinin Lübnan'ın genel hafızasıyla irtibatlandırıldığını kaydetti.

Siloların binasının, Beyrut'un yarım yüzyıldan fazla bir süredir tanık olduğu siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümlere tanıklık ettiğini aktaran Murtada, patlamanın ardından siloların Lübnanlıların tamamının kabul ettiği bir sembole dönüştüğünü ifade etti.

Siloların patlamayla harap olmuş bir şehrin imajını bünyesinde barındırdığını, bu imajın ön plana çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere miras bırakılması gerektiğini belirten Murtada, bu tarihi siloları korumanın ve onları bir insanlık mirası olarak görmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Murtada, bu nedenle silo binasının tarihi yapılar genel envanterine alınmasına ve ön onay alınmadan mevcut durumunu değiştirecek hiçbir işlem yapılmamasına karar verdiğini dile getirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan'ın sahip olduğu tek tahıl siloları patlamada kullanılamaz hale gelmişti. Ülkedeki yerel medyada patlama sonrası Lübnan'ın elinde sadece 1 aylık tahıl stokunun kaldığı belirtilmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

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Beyrut Limanı, Patlama, Kabine, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Lübnan, Beyrut Limanı patlamasında yıkılan tahıl silosunu tarihi binalar listesine aldı - Son Dakika


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