Son dakika haberleri! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Artık bu tür yangınlarla sonuçlanan yanlışları kabul edemeyiz" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün Beyrut Limanı'nda çıkan büyük yangının sabotaj olabileceğini ve hesabının sorulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, geçen ay korkunç bir patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda bugün çıkan yangının ardından Lübnan Yüksek Savunma Konseyini Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda topladı.

Toplantı açılışında konuşan Avn, "Yangın bir sabotaj sonucu, bir teknik hata sonucu veya bir ihmal sonucu çıkmış olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun yangın nedeninin en kısa sürede ortaya çıkarılması ve sebep olanlardan hesap sorulması gerekir." dedi.

Bu tür olayların tekrarlanmaması için bugün yaşananlardan büyük bir ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Avn, "Ne olursa olsun artık bu tür yangınlarla sonuçlanan yanlışları kabul edemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, Beyrut Limanı'ndaki çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi ve kamu güvenliğini korumaya almak için Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar başkanlığında bir komite kurulmasını istedi.

Başbakan Hassan Diyab da toplantıdaki konuşmasında, vatandaşın yangınla ilgili soru işaretlerine net yanıtlar ortaya koyacak hızlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Diyab, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki olayın sebebi ne olursa olsun yaşananlar tüm Lübnanlılara yeni bir darbe niteliğinde olmasının yanı sıra devlet ve topluma karşı bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, Beyrut Limanı yetkilileri ve ilgili makamlardan limandaki mevcut depoların içindekilerin tespit edilmesi ve yangın riski taşıyan maddelerin çıkarılması talebinde bulunuldu.

Beyrut Limanı'ndaki yangın

Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinden 5 hafta sonra enkaza dönüşen limandaki hangarlarda bugün yeni bir yangın çıkmıştı.

Yağ ve araç lastiklerinin bulunduğu hangarlarda çıkan yangın havadan ve karadan saatlerce süren zorlu müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, yerel bir televizyondaki konuşmasında, yangının hangarda metal kesme işlemi sırasında çıktığına işaret etmişti.

Adalet Bakanı Mari Kloud Necm ise yangınla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yangın sonucu meydana gelen patlama, 191 can kaybı ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasının yanı sıra 15 milyar dolar maddi hasara yol açmıştı.