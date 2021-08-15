Lübnan'da bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar kentinde akaryakıt tankeri patladı. Lübnan Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamada en az 20 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı. Yaralılar Akkar kentindeki farklı hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Lübnan resmi haber ajansına göre, daha önce Lübnan ordusu tarafından el konulan tankerden akaryakıt almak için toplananlar arasında kavga çıktı ve patlama meydana geldi. Lübnan ordusunun patlamadan önce olay yerinden ayrıldığı belirtildi.