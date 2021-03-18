Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenlendi.

Başkent Beyrut'un kuzeyindeki Türk Büyükelçiliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle düzenlenen tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla az katılımla gerçekleştirilen anma töreninde, Büyükelçilik görevlileri ile Lübnan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Yemen'de, Ege'de, Kıbrıs'ta, Güney Doğu Anadolu'da büyük kahramanlık destanları yazan tüm şehitlerin aziz hatıralarını yad etmek üzere burada toplandıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'ni, milletin emsalsiz vatan sevgisi ve kahramanlığın vücuda büründüğü hali olarak tanımlayan Ulusoy, "Bedeli, on binlerce gencimizin, hayatlarının baharındaki 'kınalı kuzuların" canıyla, kanıyla ödenmiş; hüzünlü ama başı dik bir gurur abidesidir Çanakkale Zaferi." ifadelerini kullandı.

Beyrut'ta 16 Şubat 1976'da Ermeni terör örgütü ASALA tarafından katledilen Başkatip Oktar Cirit'i ve terör saldırılarında şehit düşen tüm diplomatları rahmetle anan Büyükelçi Ulusoy, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını, üzerinde inşa edildiği temellerin şehitlerimizin kanıyla sulanmış olduğunu, bilhassa anavatanlarından uzak doğan, büyüyen çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka anlatmalı; onlara, tarihleriyle gurur duymaları gerektiğini söylemeliyiz."