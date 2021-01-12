Son dakika haberleri... Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi "yalan söylemekle" suçladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi "yalan söylemekle" suçladı

12.01.2021 00:45
Son dakika haberleri... Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi

Son dakika habere göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kendisini "yalan söylemekle" suçlamasına İncil'den alıntıyla karşılık verdi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kendisini "yalan söylemekle" suçlamasına İncil'den alıntıyla karşılık verdi.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Avn ile Diyab'ın görüşmesine ilişkin basınla paylaşılan görüntüde, Avn, Hariri'nin hükümeti kurma sürecinde gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunduğunu savunuyor.

Görüntüde Cumhurbaşkanı Avn, kendisine hükümeti kurma süreciyle ilgili soru soran mevcut Başbakan Hassan Diyab'a, hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi yalan söylemekle suçluyor.

Eski Başbakan Hariri ise Hristiyan Maruni mezhebine mensup Cumhurbaşkanı Avn'a sosyal medya hesabı üzerinden İncil'den yaptığı alıntı ile cevap verdi.

Hariri, Avn'a cevaben, "Kitab-ı Mukaddes'in Hikmet Bölümünden: Hikmet kurnaz arayışındaki ruha girmediği gibi günahlarla yükselen bedene de girmez." mealindeki ifadeleri paylaştı.

Söz konusu görüntülerin basına düşmesinin ardından Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ile Avn partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nin destekçileri sosyal medya üzerinden karşıt kampanyalar başlattı.

Yaşananlar, Lübnan'da 5 ay önce meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma çalışmalarındaki siyasi anlaşmazlığın boyutunu ortaya koyduğu gibi önümüzdeki günlerde hükümeti kurma sürecindeki beklentileri de kaldırmış oldu.

Lübnan'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Saad Hariri'yi 22 Ekim'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında bir ilerleme kaydedilmedi.

Lübnan'da farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı sonlandıran 1989'daki Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Mişel Avn, Başbakan, Lübnan, İncil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi 'yalan söylemekle' suçladı - Son Dakika


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