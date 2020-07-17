Son dakika haberleri... Lübnan'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Lübnan'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'da freni patlayan kamyon yoldaki araçları biçti.

Lübnan'da freni patlayan kamyon yoldaki araçları biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.


Lübnan'ın Beka kentindeki Qub Elyas bölgesinde un ve şeker yüklü kamyon freninin patlaması sonucu duramayınca, hızla yoldaki araçları biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kaza sonrası 5 araç hurdaya dönerken, çevrede bulunan dükkanlarda ise büyük maddi hasar oluştu. - BEYRUT

Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Lübnan'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü - Son Dakika
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