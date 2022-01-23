Üye Girişi
Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti

23.01.2022 15:26

Son dakika gündem haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir köprü altını barınağa ve kütüphaneye dönüştüren Muhammed İsmail Magribi, yangın sonucu her ikisini de yitirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir köprü altını barınağa ve kütüphaneye dönüştüren Muhammed İsmail Magribi, yangın sonucu her ikisini de yitirdi.

Beyrut'un en işlek caddesi üzerindeki "Fiat Köprüsü"nü yaklaşık 2 yıldır mesken tutan Magribi evsiz bir Lübnanlı. Ama o, çoğu Beyrutlu için tanıdık bir sima.

Köprü altında kendine ait bir dünya kuran yaşlı adam, 2 gün öncesine kadar burada yaklaşık 4 bin kitabın arasında yaşıyordu.

Magribi, bağışçılar sayesinde topladığı kitaplarla adeta bir açık hava kütüphanesi oluşturmuş, fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla daha tanınır olmuş ve kitap bağışında bulunanlar çoğalmıştı.

Hatta Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza bile kısa süre önce Magribi'yi ziyaret ederek imzalı bir kitabını hediye etmişti.

Yıllardır biriktirdiği kitaplar kül oldu

Magribi, kitapları ihtiyaç sahiplerine karşılıksız veriyordu.

Ancak yaşlı Lübnanlının yıllardır biriktirdiği kitapları 21 Ocak'ta gece çıkan yangın sonucu gözlerinin önünde kül oldu.

Magribi'nin yangın esnasında çekilen görüntülerde, yanan kitaplarına çaresiz ve sessizce bakması sosyal medyada da gündem oldu.

"Yangından kimseyi suçlayamam"

Yaşadığı barınağı ve kitaplarını kaybeden Magribi, yangının neden çıktığını soran AA muhabirine, "Allah biliyor. Kimseyi suçlayamam." yanıtını verdi.

Yerel basındaki haberlerde ise belediyenin daha önce Magribi'den köprü altını boşaltmasını istediği ve bunu yapmaması üzerine barınağının kundaklandığı iddia edildi.

Köprü altında yaklaşık 2 yıldır köpeği Piti ile hayatını sürdürdüğünü söyleyen 80 yaşındaki Magribi, "Buradan başka gidip yaşayabileceğim yerim yok." dedi.

"İnşaat mühendisiyim ve okumayı çok seviyorum"

Eşini yıllar önce kaybeden yaşlı adamın biri kız 3 çocuğu da yıllar içinde Afrika ülkelerine göç etmiş.

Daha önce tapusuz bir arazi üzerinde evi olduğunu belirten Magribi, bazı kişilerle yaşadığı ihtilaflar üzerine hapse girdiğini ve yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kaldığını anlattı.

"İnşaat mühendisiyim ve okumayı çok seviyorum." diyen Magribi, cezaevinde de küçük bir kitaplığı olduğunu dile getirdi.

Hapse girdikten sonra evi yıkılan Magribi, insanların yardım tekliflerini geri çevirerek köprü altında yaşamaya başlamış.

Yangından sonra çevredekilerin yardımıyla yeniden bir baraka inşa eden Magribi, çoğu küle dönmüş, parçalanmış ve ortalığa saçılmış kitaplarının arasında hayatına devam ediyor.

Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti
Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti
Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti
Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti

YORUMLAR
500

Muhammed İsmail, Yangın, Lübnan, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti - Son Dakika


Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum         
16:04
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33

Son Dakika Haberleri
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
15:50 "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması
15:48 Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar
15:21 Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
15:21 Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere
14:44 Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak
14:18 Namibya kıyılara vuran yüzlerce hayvan ölüsü sebebiyle alarmda! Virüs şüphesi üzerine sahiller boşaltıldı
14:07 Yolcu otobüslerin terminallerden çıkışına izin verilmiyor! Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 16:24:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement