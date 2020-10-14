Son dakika haberleri | Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmaları ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmaları ertelendi

14.10.2020 23:43
Son dakika haberleri | Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmaları ertelendi, System.String[]

Son dakika haberler: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurma süreciyle ilgili yarın yapmayı planladığı istişare görüşmelerini bir hafta erteledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurma süreciyle ilgili yarın yapmayı planladığı istişare görüşmelerini bir hafta erteledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın yayımladığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi belirlemek için yarın yapacağı istişare görüşmelerini erteleme kararı aldı.

Ortaya çıkan birtakım zorlukları aşmak üzere bazı siyasi gruplardan gelen talep doğrultusunda bu kararı alan Avn, parlamentodaki siyasi partilerle gerçekleştireceği görüşmeleri 22 Ekim tarihine erteledi.

Hariri'nin çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı

Sünni Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Saad el-Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan girişimini canlandırmak için bir çalışma başlatmıştı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ziyaret ederek çalışmalarına başlayan Hariri, ülkenin ekonomik krizden kurtulması ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yol açtığı yıkımın ardından başkentin yeniden imarı için Fransız girişimini tek çözüm yolu olarak göstermişti.

Yeni hükümeti kurma görevine talip olduğunu dile getiren Hariri, birkaç ay içinde reformları hayata geçirecek teknokratlar hükümetini kurmaları gerektiğini söylemişti.

Hariri, siyasi çekişmelerle kaybedecek zamanları olmadığını, ülkedeki siyasi liderlerin Fransız girişimine bağlı kaldıklarını teyit etmek üzere temaslarda bulunacağını aktarmıştı.

Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi heyetiyle görüşen Lübnanlı siyasi partilerinin çoğu, Fransız girişimine bağlılıklarını teyit ettiler ama Hariri'ye destekleri konusunda bir vaatte bulunmadılar.

Macron'un girişimi sonuç vermemişti

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu patlamanın ardından Lübnan'daki mevcut durumdan istifade etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda, 31 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

Edib, 26 Eylül'de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Beyrut Limanı, Mişel Avn, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmaları ertelendi - Son Dakika

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