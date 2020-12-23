Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor

23.12.2020 20:51

Edinilen son dakika haberine göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, yeni kabineyi oluşturma konusunda anlaşmazlıkların olduğuna dikkati çekerek yılbaşından sonra hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, yeni kabineyi oluşturma konusunda anlaşmazlıkların olduğuna dikkati çekerek yılbaşından sonra hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Hariri, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurmak üzere 2 aydır sürdürdüğü çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Hariri, hükümetin kurulması temennisinde bulunduğu ancak siyasi anlaşmazlıkların olduğunu söyledi.

Ülkedeki ekonomik çöküşün önüne geçmek için teknokratlar hükümetine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Hariri, hükümetin yılbaşından sonra kurulması gerektiğini ifade etti.

Kendisi ile Cumhurbaşkanı Avn'ın hükümeti kurma sürecini hızlandırmada hemfikir olduğunu aktaran Hariri, siyasilere, ekonomik kriz ve Beyrut Limanı'ndan etkilenen vatandaşları düşünme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Avn'ın, Hariri ile kabineyi oluşturma konusunu ele aldığı belirtilerek, "Görüşmede, hükümeti kurma meselesinde nihai anlaşmaya varılmadı." denildi.

Ülkedeki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Avn, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e yeni hükümeti kurma görevi vermişti.

Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi süreciyle eş zamanlı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un "denetleme" şeklindeki Beyrut ziyareti, ülkedeki birçok siyasi çevre tarafından iç işlerine müdahale şeklinde değerlendirilerek, Paris'in Lübnan üzerindeki nüfuzunu koruma çabası yorumlarına neden olmuştu.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Hariri'yi 22 Ekim'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı sonlandıran 1989'daki Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor
Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor
Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor
Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor

Beyrut Limanı, Mişel Avn, Başbakan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlık sürüyor - Son Dakika


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