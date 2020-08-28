Lübnan'da Ağustos ayı başında Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşananlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos tarihinde amonyum nitrat deposunda meydana gelen patlamanın ilk anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde can pazarının yaşandığı cesetlerin olduğu ve onlarca yaralının sokakta yardım bekledikleri görülüyor. Patlamanın yeni görüntüsü ise olay yerinde hayatta kalan bir kişi tarafından paylaşıldı.

Öte yandan, patlama sonucu en az 171 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

(Nisrine Borghol/İHA)