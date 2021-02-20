Son dakika haberleri: Lübnan eski Başbakanı Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi ile hükümet krizini görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Lübnan eski Başbakanı Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi ile hükümet krizini görüştü

20.02.2021 02:59
Son dakika haberleri: Lübnan eski Başbakanı Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi ile hükümet krizini görüştü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile hükümetin kurulması konusunda yaşanan krizi görüştü.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile hükümetin kurulması konusunda yaşanan krizi görüştü.

Aylardır süren hükümet krizinin çözümü için Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'da yaklaşık iki hafta temaslarda bulunmasından kısa bir süre sonra yeniden yurt dışı turuna çıkan Hariri, Katar'ın ardından BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geçti.

Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'deki Kasr eş-Şati'de gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, bölgesel meseleler ve Lübnan'daki hükümet krizi ele alındı.

Al Nahyan görüşmede, Lübnan'da ulusal çıkarları dikkate alan, anlaşmazlıkların üstesinden gelen ve ülkenin içinde bulunduğu zorluklarla yüzleşebilen bir hükümetin kurulması temennisinde bulundu.

Hariri, BAE ziyareti öncesinde Katar'da 2 gün boyunca temaslarda bulunmuş ve bu kapsamda Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelmişti.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta Hassan Diyab hükümetinin istifa etmesine rağmen, ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır yeni hükümet kurulamıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Abu Dabi, Başbakan, Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Lübnan eski Başbakanı Hariri, Abu Dabi Veliaht Prensi ile hükümet krizini görüştü - Son Dakika


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