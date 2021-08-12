Üye Girişi
Son dakika haberleri | Lübnan hükümeti: Merkez Bankası akaryakıttan sübvansiyonu kaldırmanın sonuçlarından sorumludur - Son Dakika

Son dakika haberleri | Lübnan hükümeti: Merkez Bankası akaryakıttan sübvansiyonu kaldırmanın sonuçlarından sorumludur

12.08.2021 20:43
Son dakika haberleri | Lübnan hükümeti: Merkez Bankası akaryakıttan sübvansiyonu kaldırmanın sonuçlarından sorumludur, System.String[]

Son dakika haberi... Lübnan hükümeti, Merkez Bankasının tek taraflı aldığı kararla akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırmanın doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacağını bildirdi.

Lübnan hükümeti, Merkez Bankasının tek taraflı aldığı kararla akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırmanın doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacağını bildirdi.

Başbakan Hassan Diyab ve ilgili bakanlar, Merkez Bankasının dün gece duyurduğu kararı görüşmek üzere başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda acil toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Sanayi Bakanı Imad Hubbullah, Merkez Bankasının hükümetin hayata geçirmeye çalıştığı "yardım karnesi" ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik sübvansiyona ilişkin planı devreye sokmadan önce akaryakıttan desteği keserek "sorumsuzca" bir adım attığını savundu.

Hubbullah, toplantıya katılan Başbakan Diyab ve ilgili bakanların "yansımaları düşünülmeden, tek taraflı olarak alınan bu kararın sonuçlarından Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin sorumlu tutulacağını" söylediklerini aktardı.

Lübnan'da şu an bütün krizlerin temelinde yerel para birimindeki değer kaybının yer aldığına, bundan da ülkenin para politikalarını yöneten Merkez Bankasının sorumlu olduğuna işaret eden Hubbullah, derin ekonomik krizden çıkış yolunun ise Diyab hükümetinin hazırladığı kurtarma planı temelinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri başlatacak yeni hükümeti kurma sürecinin hızlandırılmasında olduğunu ifade etti.

Bugünkü toplantıda akaryakıta Merkez Bankası üzerinden devlet desteğini sürdürmenin yanında sübvansiyonu aşamalı olarak azaltacak planın devreye girmesinin kaçınılmazlığında mutabık kaldıklarını belirten Hubbullah, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Meclisten geçen "yardım karnesinin" ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere Irak'tan ithal edilecek petrol için gerekli tüm adımların ay sonuna kadar atılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Hubbullah, aynı zamanda ülkedeki elektrik üretiminin de bir haftayı geçmeyecek süre zarfında artırılması için Enerji Bakanlığına bir plan hazırlama talimatı verildiğini belirtti.

Bakan Hubbullah, toplantıda ülkedeki petrol ürünlerinin fiyatlarında hiçbir değişikliğin olmaması gerektiğine dikkat çekildiğini kaydetti.

Lübnan Merkez Bankası, dün gece 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi grupların, istifa eden Diyab hükümetinin yerine bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yıldan uzun süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

Ekonomik krizin başladığı 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı. Böylece 95 oktan 20 litrelik benzin 61 bin 100 liraya, 20 litrelik motorin ise 46 bin 100 liraya yükselmişti.

Lübnan'daki araç sahipleri, benzin arzının piyasada kesileceği veya fiyatların aşırı yükseleceği endişesiyle 10 Ağustos itibarıyla akın ettiği akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Merkez Bankasının kararından sonra akaryakıt istasyonlarının çoğu bugün kapalıydı, açık olan az sayıdaki istasyonun önünde yine uzun kuyruklar oluştu.

Merkez Bankası, Akaryakıt, Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Lübnan hükümeti: Merkez Bankası akaryakıttan sübvansiyonu kaldırmanın sonuçlarından sorumludur - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllar meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllar meydan okudu Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi 20:00 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi
Aslan, Avrupa aşkına sahada! St. Johnstone-Galatasaray maçı başladı 19:39 Aslan, Avrupa aşkına sahada! St. Johnstone-Galatasaray maçı başladı 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın 19:17 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 17:51 MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi 17:14 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi 16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu         
21:06
Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi         
20:54
Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi         
20:04
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu         
17:43
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 21:16:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Lübnan hükümeti: Merkez Bankası akaryakıttan sübvansiyonu kaldırmanın sonuçlarından sorumludur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement