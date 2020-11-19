Son dakika haberleri: Lübnan ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 852'ye, Yemen'de 608'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 84 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 852'ye, vaka sayısının 110 bin 37'ye çıktığı ifade edildi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 63 bin 468 oldu.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise virüse yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 608'e, vakaların 2086'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.