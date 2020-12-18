Son dakika haberleri! Lübnanlı şarkıcıya terör suçlarından 22 yıl hapis - Son Dakika

Lübnanlı şarkıcı Fadel Chaker'e terör saldırılarına karıştığı ve terör örgünü finanse ettiği gerekçesiyle 22 yıl hapis cezası verildi.

Lübnan askeri mahkemesi, terör suçlamaları nedeniyle pop şarkıcısı Fadel Chaker'i iki farklı suçlamadan cezalandırdı. Chaker, lojistik hizmetler sağlayarak teröristler tarafından işlenen terör eylemlerine karıştığı gerekçesiyle 15 yıl, Assir militan grubunu finanse etmek suçundan 7 yıl hapis ve 5 milyon Lübnan lirası para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Chaker'in gıyabında görülen duruşmada şarkıcıya toplam 22 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme, 51 yaşındaki şarkıcının tüm medeni haklarından da mahrum edilmesi hükmüne vardı.

Lübnanlı şarkıcı daha önce de farklı bir duruşmada suçlu bulunmuştu. Chaker, 2013 yılında Sayda kentinde Lübnan ordusuna yönelik 18 askerin hayatını kaybettiği saldırıya karıştığı gerekçesiyle 2017 yılında 15 yıl hapis cezası vermişti.

Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan şarkıcı 1999 yılında üne kavuştu. 2012 yılında müziği bırakan Chaker, 2018 yılında müziğe geri döndü. - BEYRUT