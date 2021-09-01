Son dakika haberleri: Lübnanlıların Suriye'de Esed rejimi ordusu saflarında Dera halkına karşı savaştığı ortaya çıktı - Son Dakika

Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde kontrolü tamamen almak için yaklaşık bir ay önce sivil yerleşimlere saldırılar başlatan Beşşar Esed rejimi ordusuna bağlı 4. Tümen'de Lübnanlı savaşçıların da yer aldığı ortaya çıktı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Temmuz 2018'de varılan uzlaşmayla kent merkezindeki muhaliflerin hafif silahlarıyla kalmalarını kabul ederek Dera ilini büyük ölçüde eline geçiren Esed rejimi, il merkezinde kontrolü tamamen almak için 29 Temmuz'da saldırılar başlattı.

Deralı aktivistlerin kurduğu Neba Haber Ağı, Dera il merkezindeki bazı mahalleleri kuşatan ve sivil yerleşimleri aralıklarla bombalayan rejim ordusu birlikleri saflarında Lübnan kökenli savaşçıların bulunduğunu gösteren fotoğraf karelerini yayımladı.

Ebu Turab lakaplı Mehdi Avada ve Rami Harbe isimli Lübnanlı savaşçıların, Dera kent merkezinde Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki 4. Tümen saflarında yer alarak rejimle uzlaşıya karşı çıkanlarla savaştığını belirten Neba Haber Ağı, Ebu Turab'ın Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla rejim ordusu çatısı altında kurulan milis güçlerini eğittiğini vurguladı.

Ağ, Ebu Turab'ın il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ni kuşatan rejimin 4.Tümen'in komutanlarından Giyas Dale ile Dera'da ortak hareket ettiğini gösteren kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Neba Haber Ağı, Ebu Turab'ın İran'la yakın ilişkilere sahip olduğunu göstermek için de İran'ın eski Şam Büyükelçisi Cevat Türk Abadi ile çektirdiği fotoğrafı yayımladı.

Rejim ordusuna yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarından Dera'dan çekildiği ifade edilerek paylaşılan karelerde de Avada ve Harbe'nin rejim saflarında yer aldığı görüldü.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan itibaren aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef aldı.

Dera el-Beled'de bölge halkı adına müzakereler yürüten Merkezi Komite ile Esed rejimine bağlı heyet, dün akşam saatlerinde Rusya'nın ara buluculuğuyla, bir kez daha görüşmeler yaparak, ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.