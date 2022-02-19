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Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama - Son Dakika

Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama

19.02.2022 11:19

Son dakika gelişmesine göre - Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbass bölgesindeki Luhansk'taki doğalgaz boru hattında gece saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi.

- Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama

KİEV - Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbass bölgesindeki Luhansk'taki doğalgaz boru hattında gece saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass bölgesinde yer alan Luhansk kentindeki doğalgaz boru hatlarında gece saatlerinde patlamalar meydanda geldi. Kent merkezine yakın noktadaki Druzhba doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamaya bölgedeki kurtarma ekipleri müdahale ederken, çıkan yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü. Patlamanın hemen ardından aynı boru hattının farklı noktasında yeni bir patlama meydana geldi. İkinci patlamaya da anında müdahale edildiği duyurulurken, yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama
Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama
Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama

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Doğalgaz, Patlama, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama - Son Dakika


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