Son dakika haberleri: Luhansk Valisi Gayday: "Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenlendi" - Son Dakika

Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenledi, çok sayıda yaralı var" dedi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Syevyerodonetsk şehrine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenledi, çok sayıda yaralı var. Şehirdeki 11 apartmanda saldırılar nedeniyle yangın çıktı. Çok fazla yıkım var" dedi.

Vali Gayday ayrıca açıklamasında, Rus ordusunun Luhansk ve Donetsk bölgelerine yönelik 12 saldırısının püskürtüldüğünü belirtirken, Rus ordusuna ait 8 tank, 5 topçu sistemi, 9 zırhlı savaş aracı ve 5 kamyonun imha edildiğini açıkladı. - LUHANSK