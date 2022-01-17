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Son dakika haberleri: Lukaşenko, Belarus'un batı sınırlarına 30 binden fazla asker konuşlandığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Lukaşenko, Belarus'un batı sınırlarına 30 binden fazla asker konuşlandığını bildirdi

17.01.2022 13:30
Son dakika haberleri: Lukaşenko, Belarus'un batı sınırlarına 30 binden fazla asker konuşlandığını bildirdi

Son dakika habere göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin batı sınırlarına ABD askeri dahil Polonya ve Baltık ülkelerinin 30 binden fazla asker ve silah konuşlandırdığını söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin batı sınırlarına ABD askeri dahil Polonya ve Baltık ülkelerinin 30 binden fazla asker ve silah konuşlandırdığını söyledi.

Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda askeri yetkililerle Belarus- Rusya ortak askeri tatbikat planıyla ilgili toplantı yaptı.

Son verilere göre, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırına 30 binden fazla asker, teçhizat ve silah yerleştirdiğini aktaran Lukaşenko, Polonya'nın bölgeye askeri teçhizat yerleştirmesi için NATO'ya başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Lukaşenko, "Bu neden yapılıyor? Bundan bir sonuç çıkabilir. Ciddi bir şeye hazırlanıyorlar. En azından uzun bir şeye." ifadesini kullandı.

Polonya ve Baltık ülkelerinde 8 ila 10 bin ABD askeri var

Belarus'un batısındaki ülkelerde ABD birliklerinin varlığına da dikkat çeken Lukaşenko, "Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 8 ila 10 bin ABD askeri bulunuyor. Amerikalılar burada ne yapacak? Siz buraya uzaklardan geldiyseniz, bizi ve Rusya'yı 'askeri tatbikat, manevra yapıyoruz' diye niye suçluyorlar? Bazı 'ateşli' kimseler açıkça savaşa çağrı yapıyor." diye konuştu.

Ukrayna da sınırda güçlerini genişletiyor

Belarus'un güney sınırlarındaki durumun da endişe verici olduğuna işaret eden Lukaşenko, Ukrayna tarafında askeri birliklerde artış olduğunu söyledi.

Lukaşenko, "Ukrayna, sınırlarımızın yakınında ulusal muhafız birliklerini 'radikal milliyetçiler'den toplayarak güçlerini genişletmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus sınırları yakınında özel operasyon düzenlediği ve sınır bölgesine 10 bine yakın asker çekildiği bilgisini paylaştı.

Belarus-Rusya ortak askeri tatbikatı şubatta

Aralık 2021'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un batı ve güney sınırlarında askeri tatbikat yapılması konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lukaşenko, "Bugün Belarus balkonundan batı ve güney sınırlarında ciddi askeri tatbikatlar yapmamız gerektiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, tatbikatların Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna ile karşı karşıya kalındığında belirli bir plan oluşturulmasına yönelik yapılması gerektiğini vurgulayarak ülkesindeki Rusya-Belarus ortak tatbikatına şubatta başlayacaklarını kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Polonya, Belarus, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Lukaşenko, Belarus'un batı sınırlarına 30 binden fazla asker konuşlandığını bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Lukaşenko, Belarus'un batı sınırlarına 30 binden fazla asker konuşlandığını bildirdi - Son Dakika
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