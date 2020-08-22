Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Belarus'ta yönetimle muhalefet arasında arabuluculuk yapma önerisine, "Önce ben Fransa'ya gideyim ve orada Macron ile protestocu Sarı Yelekliler arasında arabuluculuk yapayım" diye yanıt verdi.

Lukaşenko, Emmanuel Macron'un Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte Belarus'ta arabuluculuk yapma önerisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, "İsterseniz önce ben Fransa'ya gideyim ve Macron'la Sarı Yelekliler arasında arabuluculuk yapayım. Orada öyle şartlar var ki, Tanrı göstermesin" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus hakkındaki yorumlarını da eleştiren Lukaşenko, "Onlar önce kendi ülkelerindeki sorunları çözsünler" dedi.

LUKAŞENKO, ABD VE AB'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada da, Belarus'taki olayların ABD tarafından tasarlanan ve AB tarafından desteklenen bir süreç olduğunu söylemişti. Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi makamların mevcut cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimleri yüzde 80 oranında oyla kazandığının açıklanmasına karşılık, muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek protesto gösterilerine girişti. Muhalif grupların eylemleri, iki haftadır devam ediyor.