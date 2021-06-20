Sarıyer'de bulunan lüks bir villada yaşayan yaşlı adam, evinin boş havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 15 Haziran Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.E.E (80), Emirgan'da bulunan lüks villasında yürüyüş yapmak için bahçeye çıktı. N.E.E yürüyüş yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek 2.5 metrelik boş havuza düştü. Bunu gören akrabaları durumu hemen 112 ekiplerini bildirdi. Ekipler, hemen olay yerine gelip N.E.E.'nin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaşlı adamın ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.