Son dakika haberleri! Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü

15.10.2022 15:52
Son dakika haberleri! Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü

Son dakika haberleri... ANTALYA Limanı'nda demirli kruvaziyer 'Mein Schiff 6'daki 2 bin 301 yolcu arasında bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka (61), 10'uncu kattan 6'ncı kata düşerek yaşamını yitirdi.

ANTALYA Limanı'nda demirli kruvaziyer 'Mein Schiff 6'daki 2 bin 301 yolcu arasında bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka (61), 10'uncu kattan 6'ncı kata düşerek yaşamını yitirdi.

Girit Adası'ndan 2 bin 301 yolcusu ve 918 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisi 'Mein Schiff 6'daki olay, dün akşam meydana geldi. Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka, geminin 10'uncu kattaki balkon kısmından 6'ncı kata düştü. Monka'ya ilk müdahaleyi gemideki sağlık görevlileri yaptı ancak kurtarılamadı. Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Almanya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika

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