Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir depoda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi Çalı Çeşme Sokak'ta Mehmet Güçlü'ye ait depodan duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Dört katlı bir apartmanın alt katında bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:07 - Kaynak: AA
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