Son dakika haberleri! Lüleburgaz'da işyerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde iş yerine silahla saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Üç gün önce Oto Galericileri Sitesi'nde Y.A.G'ye ait işyerine silahla ateş edilmiş, üç kurşun isabet eden iş yerinin camı kırılmış, cam parçaları nedeniyle işyerinin önünde bulunan otomobilde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.G olduğunu belirledi.

A.G, gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tahmin edilen silah ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.