Son dakika haberleri... LUNAPARKTA EĞLENCE TRENİ RAYDAN ÇIKTI 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... LUNAPARKTA EĞLENCE TRENİ RAYDAN ÇIKTI 4 YARALI

10.08.2022 00:19

Son dakika habere göre GİRESUN'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı.

GİRESUN'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle eğlence faaliyeti durdurulan lunaparkla ilgili olarak savcılıkça inceleme başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... LUNAPARKTA EĞLENCE TRENİ RAYDAN ÇIKTI 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... LUNAPARKTA EĞLENCE TRENİ RAYDAN ÇIKTI 4 YARALI - Son Dakika
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