Son dakika haberleri: Lütfü Savaş: "Hatayspor'u UEFA'da görmek istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Lütfü Savaş: "Hatayspor'u UEFA'da görmek istiyoruz"

11.12.2020 11:18
Son dakika haberleri: Lütfü Savaş:

Son dakika spor haberi... Hatayspor onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor olarak Süper Lig'e asansörle çıkmadıklarını bu yüzden asansörle inmek istemediklerini belirtti.

Hatayspor onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor olarak Süper Lig'e asansörle çıkmadıklarını bu yüzden asansörle inmek istemediklerini belirtti.

Hatayspor onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, Hataylıları mutlu etmek adına son yıllarda, ticarette, turizmde, ekonomide, sporda, atılımlar yaptıklarını ifade ederek," Bütün amacımız önce insanlarımızın huzurlu olması ülkemizin huzuruna katkı sağlaması, Ortadoğu'daki huzura katkı sağlaması ve mutlu olması. Hatayspor'u biz beş yıl önce aldık üçüncü lige düşüyordu ve biz Takıma sahip çıkarak, Sondan ikinci olan takımı alt lige şansa kalmış bir halden alıp herkesin katkısıyla buralara kadar getirdik" dedi.

Hatayspor olarak birinci ligde İki kez play-off oynadıklarını ancak Süper Lig'e çıkamadıklarını ifade eden Başkan Savaş, "Birinci lige çıkar çıkmaz Süper Lig için hazırlık yaptık ve sonunda başardık. 11-12. sıradayız. Aynı zamanda pandemi nedeniyle eksik maçlarımızda var. Eksik maçımızı alırsak çok daha yukarılarda olma ihtimalimiz var. Buradaki amacımız, Hatay 53 yıldır Süper Lig hasreti çekiyordu ve Süper Lig hasreti çekerken de biz arkadaşlarımızla birlikte bir bütün şehirle bir yumak olduk ve başardık. Şimdi hep diyorlar ki yeni çıkan takımlar biraz tedirgin olur, biraz takım kurarken sıkıntı yaşar.. Süper Lig'e çıkanlar sevinçten ne yaptığını bilemez küt diye düşer. Biz Hatayspor olarak öyle bir takım olmadık olmayacağız" dedi.

Asansörle çıkmadıkları Süper Lig'den asansörle inmek istemediklerini belirten Savaş,"Bizim dizlerimizin bağı çözüldü. Yukarı çıkarken gerçekten de çok yorulduk, yorulurken de antrenman yapmış olduk. Hedefimiz ilk yıl için, yıl sonunda ilk 10 sırada bitirmek. Ondan sonraki yıllar hedeflerimizi gittikçe yukarı çıkacağız. 3. yıldan itibaren de Avrupa'ya göz kırpmak istiyoruz. Avrupa'da en azından bir UEFA'da Hatay'ımızı görmek istiyoruz. Şimdi hep Hataysporla ilgili şampiyonluğu göremeyiz diyenlere ben şunu söylüyorum. İnşallah Hatayspor seyircisini Barcelona ile buluşturacağız. Bu 3. Lig'e düşerken almış olduğunuz takımı Süper Lig'e çıkarmaktan daha kolay. Yani hayal kurmazsanız başaramazsınız "diye konuştu. - HATAY

Son dakika haberleri: Lütfü Savaş: Hatayspor'u UEFA'da görmek istiyoruz
Son dakika haberleri: Lütfü Savaş: Hatayspor'u UEFA'da görmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Lütfü Savaş, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Lütfü Savaş: 'Hatayspor'u UEFA'da görmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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