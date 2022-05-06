Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden üç Ukrayna askeri için Lychakiv Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ölen askerler arasında 30 yaşında Lyman bölgesinde hayatını kaybeden Alexander Malevsky, gönüllü olarak orduya katılan 54 yaşındaki Yury Varyanytsya ile Zolotye'nin doğusunda mücadele eden 50 yaşındaki Yuri Samofalox'un yer aldığı belirtildi.