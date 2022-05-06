Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi

06.05.2022 17:26

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden üç Ukrayna askeri için Lychakiv Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden üç Ukrayna askeri için Lychakiv Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ölen askerler arasında 30 yaşında Lyman bölgesinde hayatını kaybeden Alexander Malevsky, gönüllü olarak orduya katılan 54 yaşındaki Yury Varyanytsya ile Zolotye'nin doğusunda mücadele eden 50 yaşındaki Yuri Samofalox'un yer aldığı belirtildi.

Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi

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Ukrayna, Cenaze, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Lviv'de 3 Ukrayna askeri için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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