Son dakika haberleri... Maç öncesi Timsah Arena'da korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Maç öncesi Timsah Arena'da korkutan yangın
31.01.2021 10:31
Son dakika haber... Maç öncesi Timsah Arena'da korkutan yangın Bursa'da bugün oynanacak Bursaspor-Altınordu maçı öncesi Timsah Arena'nın soyunma odasında çıkan yangın korkuttu.
Maç öncesi Timsah Arena'da korkutan yangın
BURSA - Bursa'da bugün oynanacak Bursaspor- Altınordu maçı öncesi Timsah Arena'nın soyunma odasında çıkan yangın korkuttu.
Yangın, sabah saatlerinde Timsah Arena Stadı'nda futbolcuların soyunma odasında çıktı. Akşam saat 19.00'da gerçekleşecek olan Bursaspor-Altınordu maçı öncesi hazırlıkların yapıldığı statta meydana gelen yangın üzerine itfaiye ekibi stada sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, soyunma odasındaki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Ekipler akşamki maç için tekrardan hazırlığa başlarken, polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç