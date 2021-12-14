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Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

14.12.2021 10:01
Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Macaristan'da kaçak göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

Macaristan'da kaçak göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

Macaristan'ın Sırbistan sınırının yakınında bulunan Morahalom kasabasında, içinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu bir araç kaza yaptı. Polis ekipleri kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Csongrad- Csanad ilçe Polis Merkezi yaptığı açıklamada, sürücünün polis ekiplerinin araçları kontrol ettiğini anladığını ve hızlı kaçmaya çalıştığı esnada kontrolünü kaybederek bir binaya çarptığını ifade etti.

Yaralananlar arasında bulunan sürücü, olay yerinde tutuklandı. Yetkililer sürücünün, insan kaçakçılığı ve ölümlü kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanacağını kaydetti. - BUDAPEŞTE

Macaristan, Sırbistan, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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