Son dakika haberleri | Macaristan'da kamyon ve tren çarpıştı: Ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Macaristan'da kamyon ve tren çarpıştı: Ölü ve yaralı var

05.04.2022 10:28
Son dakika haberleri | Macaristan'da kamyon ve tren çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Bir son dakika haberine göre Macaristan'ın güneyindeki Mindszent kasabasında, kamyon ve trenin çarpışması sonucu raydan çıkan tren vagonlarında bulunan yolculardan ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı.

Macaristan'ın güneyindeki Mindszent kasabasında, kamyon ve trenin çarpışması sonucu raydan çıkan tren vagonlarında bulunan yolculardan ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı.

Macaristan'ın güneyindeki Sırbistan-Macaristan sınırında bulunan Mindszent kasabasında kamyon ile tren çarpıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan polis ekipleri, yerel saatle 05.00'de yaşanan kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söylerken, "Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor bu yüzden can kaybı ile ilgili net bir sayı veremiyoruz" dedi. Devlet Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise trenin 22 yolcu ile Kiskunfelegyhaza kentinden Hodmezovasarhely kentine gittiği ve 2'si ağır toplam 8 yaralının bulunduğu aktarıldı.

Macaristan basınında yer alan haberlerde, yaşanan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kamyonun kırmızı ışıkta durmayarak, tren yoluna girdiği öğrenildi. - BUDAPEŞTE

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Macaristan, Sırbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Macaristan'da kamyon ve tren çarpıştı: Ölü ve yaralı var - Son Dakika


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