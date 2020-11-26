Son dakika haberleri... Macaristan'daki yatırım olanakları Trabzon iş dünyasına anlatıldı - Son Dakika

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) organizasyonunda düzenlenen çevrimiçi toplantıyla Trabzon iş dünyasına yatırım ve işbirliği olanaklarıyla ilgili sunum yaptı.

Macaristan'ın Trabzon Fahri Konsolosluğunun açılışı için kentte bulunan Matis, İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Trabzon Fahri Konsolosu Umut Durbakayım, Konsolos Gabor Gubicza ve Ticaret Ataşesi Peter Kövecsi-Olah, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Matis, Macaristan ve Türkiye arasında yüzyıllara dayanan dostluk olduğunu, sadece siyasi ve kültürel ilişkileri değil ekonomik ilişkileri de geliştirmek istediklerini söyledi.

Trabzon ile Macaristan'ın da özel bir ilişkisi olduğunu ifade eden Matis, "Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğdu ve Zigetvar'da hayatını kaybetti. Macar ve Türk iş adamlarını da bir araya getirerek işbirliğine girmelerine zemin hazırlamayı planlıyoruz." dedi.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ise Trabzon'daki iş adamlarının dünya ile daha çok bağlantı kurması için çaba sarf ettiklerini, iş insanlarının gerek Macaristan gerekse diğer ülkelerle ilişkilerde odamızın altyapısını kullanabileceklerini vurguladı.

Pandemi sürecinde önceliklerinin sağlık olmasına rağmen hayatın devam ettiğine işaret eden Hacısalihoğlu, "Ticari faaliyetler ve ekonomiye katkı da devam etmeli. Bu konuda üyelerimize imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yatırım ve ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi Avrupa İşletmeler Ağı Projesi tarafından koordine edilen çevrimiçi toplantıda, Matis ve beraberindeki heyet, Trabzon iş dünyasına Macaristan'daki iş ortamı ve yatırım imkanlarıyla ilgili bilgi verdi.