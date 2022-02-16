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Son dakika haberleri! Macaristan'dan AB Adalet Divanının "hukukun üstünlüğü" hakkındaki kararına tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri! Macaristan'dan AB Adalet Divanının "hukukun üstünlüğü" hakkındaki kararına tepki

16.02.2022 16:48
Son dakika haberleri! Macaristan'dan AB Adalet Divanının "hukukun üstünlüğü" hakkındaki kararına tepki

Son dakika gelişmesine göre Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, Avrupa Birliği (AB) fonlarının "hukukun üstünlüğü" mekanizmasına bağlanmasına karşı açılan davayı reddeden AB Adalet Divanının kararına tepki gösterdi.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, Avrupa Birliği (AB) fonlarının "hukukun üstünlüğü" mekanizmasına bağlanmasına karşı açılan davayı reddeden AB Adalet Divanının kararına tepki gösterdi.

Bakan Varga, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB Adalet Divanının, ülkede geçen yıl yapılan 18 yaşından küçükler için "eş cinsellik karşıtı" düzenleme nedeniyle siyasi karar verdiğini öne sürdü.

Kararın Macar hükümetini şaşırtmadığını kaydeden Varga, "AB Adalet Divanı, Çocuk Koruma Yasası'ndan dolayı bugün siyasi bir karar verdi. Sorun, 'hukukun üstünlüğü' değil, 'Çocuk Koruma Yasası'." diye konuştu.

Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararda, Macaristan ve Polonya tarafından AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddetmiş, iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açmıştı.

AB'nin Polonya ve Macaristan'a eleştirileri

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirmişti. Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Polonya'da son 6 yıldaki reformlarla yargı sistemi üzerinde hükümetin etkisinin arttığı eleştirisi yapılmıştı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan üstün olduğuna" yönelik kararı da AB tarafından eleştirilmişti. AB yönetimi, AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olduğunu, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgulamıştı.

Raporda, Macaristan ise yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti.

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan hakkında eş cinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatmıştı.

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Avrupa Birliği, Adalet Bakanı, Macaristan, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Macaristan'dan AB Adalet Divanının 'hukukun üstünlüğü' hakkındaki kararına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Macaristan'dan AB Adalet Divanının "hukukun üstünlüğü" hakkındaki kararına tepki - Son Dakika
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