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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret - Son Dakika

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret

26.07.2021 14:25

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ziyaret etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ziyaret etti.

Çemberlitaş'taki Türk Konseyi Sekreterya Binası'nda gerçekleşen ziyarette Szijjarto'e, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'in de aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.

Szijjarto ve Amreyev arasındaki ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Amreyev, Macaristan ve Türk dünyası arasında artan iş birliğine ve dostluğa dikkati çekerek, Szijjarto'un ziyaretinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Amreyev, "Sayın Szijjarto ile Macaristan ve Türk Konseyi arasındaki güzel ortak çalışmalardan bahsettik. Macaristan ve Türk Konseyi arasındaki diyaloğun en güçlü göstergelerinden birisi Budapeşte ofisimize olana ziyaretlerin hoş bir gelenek haline gelmesidir. Macaristan ile uzun yıllardır devam eden diyalog, 2018'de Macaristan'ın Türk Konseyi Gözlemci Üyesi olmasıyla sonuçlandı. Bu çok önemli bir gelişme çünkü bu Türk Konseyi tarihindeki ilk genişleme adımı." diye konuştu.

Amreyev, ilişkilerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Macaristan ile ilişkiler ekonomik alanda örgütün çabalarına önemli katkılar sundu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2018'den bu yana düzenlenen tüm zirvelere katılarak Macaristan'ın somut iş birliği çabalarını göstermiş oldu. Oluşturulan bu stratejik ortaklığın bir sembolü olarak da zaten Budapeşte ofisi açıldı ve pandemi koşullarına rağmen başarılı çalışmalar yapıldı. Konseyin, Avrupa yönündeki ilerlemesi açısından buranın bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum."

Türk Konseyi ve Macaristan arasında artan ekonomik ilişkilere de değinen Amreyev, "Siyasi ve kültürel alanda olduğu gibi ekonomik alanda da çalışmalar hızla devam ediyor. Somut sonuçlar elde edildi ve Macaristan'la Türk devletleri arasında son 10 yılda ticaret hacmi 2'ye katlandı. Kasım'da düzenlenecek Türk Konseyi formunda Türk yatırım fonu da dahil edilecek. Artan iş birliği ve dalgalanan bayraklar tüm dünyaya da bir mesaj olacak." ifadelerini kullandı.

"İlişkilerin gelişmesinden ve güçlenmesinden son derece memnunuz"

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto da Türk devletleriyle ilişkilerde artan ivmeye dikkati çekti.

Szijjarto, Macaristan'ın 2010'da kapsamlı bir doğu politikası ilan ettiğini ve bu açılımdaki en önemli adımlardan birinin Türk Konseyi ile kurulan ilişkiler olduğunu söyledi.

Szijjarto, "Türk Konseyi ve Türk devletleriyle olan ilişkilerde gelinen nokta açılımın 10 yılda ne kadar doğru ve stratejik bir karar olduğunu göstermiş oldu. Macaristan için bu ciddi bir kazanım. Ülkeler arasında ticaret hacmi çok gelişti. Sıkı ekonomik iş birliği sayesinde son 10 yılda Türk Konseyi üye ülkeleriyle yüzde 72 oranında ihracat artışı oldu ve ticaret 2 katına çıktı. Üye ülkeler Macar hükümetinin büyüme eğilimine büyük katkı sağladı. İlişkilerin gelişmesinden ve güçlenmesinden son derece memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Macaristan ve Türk Konseyi arasında eğitim faaliyetlerinde ciddi artışlar kaydedildiğini anlatan Szijjarto, Macar üniversitelerinde Türk Konseyi devletlerinden gelen öğrencileri için ayrılan 870 kapasiteli kurslar için 6 kat başvuru yapıldığı bilgisini paylaştı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret

Baghdad Amreyev, Macaristan, Ticaret, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'ndan Türk Konseyi'ne ziyaret - Son Dakika


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