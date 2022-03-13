Son dakika haberleri... Macaristan hükümeti, Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere destek verecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Macaristan hükümeti, Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere destek verecek

13.03.2022 22:20
Son dakika haberleri... Macaristan hükümeti, Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere destek verecek

Gelen son dakika haberlerine göre Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, hükümetin Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere maddi destek vereceğini açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, hükümetin Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere maddi destek vereceğini açıkladı.

Bakan Szijjarto, yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ülkeye gelenlerin sayısında artış beklediklerini, bu yüzden hükümetin bazı kararlar aldığını söyledi.

Macaristan'ın mültecileri ağırlamak için gerekli altyapıya sahip olduğunu kaydeden Szijjarto, Ukrayna'dan gelenlere iş ve kalacak yer sağlayan şirketlere her bir yetişkin için 60 bin Macar forinti (yaklaşık 2550 lira), çocuklar için ise 12 bin Macar forinti (yaklaşık 510 lira) destek verileceğini belirtti.

Macaristan Polis Merkezinin paylaştığı bilgilere göre, 24 Şubat-12 Mart'ta Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 241 bin 110 kişi giriş yaptı.

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Macaristan, Ukrayna, Ticaret, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Macaristan hükümeti, Ukraynalı mültecileri işe alan şirketlere destek verecek - Son Dakika


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