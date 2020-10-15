Son dakika haberleri: Macron: "Brüksel'de Türkiye ve Karabağ da konuşulacak" - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi öncesi basına yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan görüşmelerde Türkiye ve Karabağ'ın da konuşulacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi öncesi basına görüşmelerde değineceği konuları aktardı. Macron, görüşmelerde Türkiye ve Karabağ'ın da konuşulacağını ifade etti. "Türkiye'ye ve Karabağ'daki çatışmaya da değinme fırsatımız olacak" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Burada daha fazlasını söylemek istemiyorum ama yarın ki tartışmalarımız şüphesiz son olaylar karşısında bizim sergilememiz gereken tutumu yansıtacak" dedi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin zehirlenmesini de ele alacaklarını belirten Macron, suikast girişimini açıklığa kavuşturmayı sağlayan soruşturmayı Almanya ile birlikte başardıklarını ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, "Biz Avrupalılar olarak kimyasal silahlara karşı mücadeleye bağlıyız ve Almanya ile işbirliği içindeyiz, bu konuda cezai yaptırım talep edeceğiz. Rusya bizim komşumuz, ancak özellikle kimyasal silahlar söz konusu olduğunda teslim olamayız, ilkelerimizden vazgeçemeyiz" diye konuştu.

Avrupa'da artmakta olan Covid-19 salgını hakkında konuşulacağını da ifade eden Macron, "Dün Fransa için bir dizi karar açıkladım, ancak Avrupa'da bu ikinci dalgada için daha iyi koordine olduğumuz için kendimizi tebrik edebiliriz. Bu hafta Avrupa'nın daha iyi işlemesi ve ilerlemesi için yeni ortak bir harita, ortak kurallar ve kriterleri kararlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit konusunun da ele alınacağını aktaran Fransa Cumhurbaşkanı, "Tartışılması gereken noktaları ve bugün henüz çözüm bulunmayan noktaları biliyoruz. Brexit'i biz seçmedik, bu İngiliz halkının tercihi ve bu nedenle balıkçılarımızın İngiliz sularına erişimini koruyacağız. Balıkçılarımız için iyi bir uzlaşmaya varmamız gerekiyor. Fransa da dahil olmak üzere endişe duyan Avrupa için bu önemli bir konu" dedi. - PARİS