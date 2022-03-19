Son dakika haberleri! Macron'dan Fransa'nın Cezayir ile ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Macron'dan Fransa'nın Cezayir ile ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla etkinlik

19.03.2022 16:47
Son dakika haberleri! Macron'dan Fransa'nın Cezayir ile ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla etkinlik

Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ile Cezayir arasında 19 Mart 1962'de imzalanan Evian Barış Antlaşması'nın 60'ıncı yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda etkinlik düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ile Cezayir arasında 19 Mart 1962'de imzalanan Evian Barış Antlaşması'nın 60'ıncı yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinliğe ülkesinin bağımsızlığından yana olan Cezayirliler, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında yer alan Cezayirliler (Harki) ve çok sayıda Fransız yetkili katıldı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, bu günün savaşın sona erdiğini ve barışın başlangıcı olduğunu göstermediğini belirtti.

Cezayir'de Fransız sömürgeciliğine karşı başlatılan mücadeleye destek veren Maurice Audin isimli işgal karşıtının, 1957'de Fransız ordusu tarafından tutuklanıp öldürülmesinde sorumluluğu Fransa adına 2018'de kabul ettiğini hatırlatan Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin bugüne kadar yaptıklarını anlattı.

Macron, tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

"Eylemlerimin sorumluluğumu üstleniyorum. Uzattığım elin sorumluluğunu üstleniyorum. Cezayir'in bu yola gireceği gün gelecek. Halk ve Cezayirli yöneticiler için şüphesiz daha zor." diyen Macron, söylediklerinin bugünkü Cezayir ile ilgisinin bulunmadığını, bu tarihin iki ülkenin ortak tarihi olduğunu vurguladı.

Macron, tarih çalışmalarının olguların manipüle edilmesini engellemesi nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya- Ukrayna savaşından örnek veren Macron, "Rusya, ideolojik temelde ülkesinin ve bölgesinin tarihini tahrif etmeye karar verdi." dedi.

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Fransız tarihçi Benjamin Stora, Paris'in sömürge dönemiyle yüzleşmesine ve "iki halk arasında uzlaşıyı" sağlamaya yönelik Macron'a Ocak 2021'de rapor sunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını belirterek, arşivleri geri alma hakkından ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız' Son dakika gündem: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız' Fransa'dan, Mali'nin France 24 ve RFI radyosunun yayınlarını askıya almasına tepki Fransa'dan, Mali'nin France 24 ve RFI radyosunun yayınlarını askıya almasına tepki

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Macron'dan Fransa'nın Cezayir ile ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Macron'dan Fransa'nın Cezayir ile ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement