Son dakika haberleri! Macron, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır ile iş birliğini şarta bağlamayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Macron, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır ile iş birliğini şarta bağlamayacak

07.12.2020 16:11
Son dakika haberleri! Macron, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır ile iş birliğini şarta bağlamayacak, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır ile ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır ile ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını belirtti.

Macron, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarı için Fransa ile Mısır arasında önemli stratejik ortaklığının mevcut olduğunu ifade eden Macron, Libya'da kalıcı siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"(Libya'daki siyasi çözüm) Bölgesel güçler tarafından tehdit ediliyor." ifadesini kullanan Macron, Libya konusunda ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi.

"Türk ve Rus paralı askerlerinin" Libya'da varlığının sürdüğünü iddia eden Macron, Libya'nın kaosa süreklenmemesi için çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Macron, bu konuda Mısır'ın rolü önemli olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de ilgili ülkelerle iş birliği içinde olduklarını ifade eden Macron, Mısır ile birçok konuda ortak görüşlerinin ve endişelerinin bulunduğunu söyledi.

Macron, Mısır'la terörle mücadele konusunda iş birliğin artması gerektiğini belirtti.

Mısır'la birçok anlaşmanın imzalanacağını ifade eden Macron, Mısır'da insan hakları savunucusu 3 kişinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Fransa'nın nefret ve boykot kampanyası mağduru" olduğu dönemde Sisi'ye ziyareti için teşekkür eden Macron, iki ülke arasındaki ortaklığın Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrara katkıda bulunduğunu savundu.

Macron, insan hakları konusunda Sisi ile fikri ayrılığının bulunduğunu belirterek, "Ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, (insan hakları konusunda Mısır ile) fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağım. Ülkelerin egemenliklerine inanıyorum." dedi.

Boykot siyasetinin etkili olmadığını ifade eden Macron, Mısır ile iş birliğinin şartlandırılması halinde bu ülkenin terörle mücadele konusunda zayıflatılacağını söyledi.

Libya'da özellikle Türkiye'nin tek taraflı adımlar attığını ileri süren Macron, Akdeniz'de iş birliğine dayalı siyaset izlenmesi gerektiğini ancak bu şekilde göç sorunun çözülebileceğini belirtti.

Macron, Fransa'da basının özgür olduğunu savundu.

"Bir karikatür söz konusu olduğunda bu Fransa'nın Müslüman dünyasına mesajı değil, bu bir kişinin provoke eden ifadesidir. Ülkemde buna hakkı var, çünkü İslam'ın yasaları değil Fransa'nın yasaları uygulanıyor. Sizin için değiştiremem. Bu karikatürler Fransız hükümetinin yaptığı şey değil." diyen Macron, ancak karikatürlere karşı şiddete başvurulmaması gerektiğini söyledi.

Sisi de Macron ile şeffaf bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

İkili ilişkilerin ele alındığını ifade eden Sisi, terörle ve aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede dinin değerlerine hakaret edilmemesi ve İslam ile aşırıcılığın birbirlerinden ayrılması gerektiğini dile getirdiğini kaydeden Sisi, görüşmede insan hakları konusunun da ele alındığını aktardı.

Sisi, Macron'u gelecek yıl Mısır'da ağırlamak istediği sözlerini ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, dün Paris'e gelmiş ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmüştü.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istenmişti.

Cumhurbaşkanı, İnsan Hakları, Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Macron, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır ile iş birliğini şarta bağlamayacak - Son Dakika


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