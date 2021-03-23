Son dakika haberleri... Macron: "Libya'da istikrar ve barış sağlanmadan Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmaz" - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da istikrar ve barış sağlanmaması ve terör örgütleri ile kaçakçıların ortadan kaldırılmaması halinde Orta ve Doğu Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmayacağını belirtti.

Macron, Elysee Sarayında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve yardımcısı Musa el-Koni ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Libya'nın istikrara kavuşması için Menfi ile pozitif diyalogları olduğunu ve çok iyi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Macron, Fransa'nın Libya'yı desteklediğini ve bu konuda bu ülkeye ve halkına borcu olduğunu belirtti.

Libyalıların istikrarlı ülkede yaşamaya hakkı olduğunu kaydeden Macron, "Libya'da istikrar ve barış sağlanmazsa, ülkenizi ile bölgeyi istikrarsızlaştıran terör örgütleri ve kaçakçılar ortadan kaldırılmazsa, Orta ve Doğu Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmaz." ifadesini kullandı.

Macron, Libya'da ateşkesin sağlanması gerektiğini ve yıl sonunda seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Fransa'nın ve Avrupa'nın Libya'ya yardım edeceğini ifade eden Macron, bunun Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinde gündeme geleceğini aktardı.

Macron, Libya konusunda "Libya halkına hizmet eden ajanda" istediğini dile getirdi.

Nijer, Çad ve Mısır Cumhurbaşkanlarıyla Libya'yı görüşeceğini ifade eden Macron, 29 Mart'ta Fransa'nın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını belirtti.

Menfi ise Libya'nın siyasi sürecine destek veren ilk ülkelerden birinin Fransa olduğunu ifade etti.

Macron ile Libya'nın istikrarını ve ateşkesi görüştüğünü aktaran Menfi, "İstediğimiz 24 Aralık'ta seçimleri düzenlemek." dedi.

Menfi, Macron ile irtibat halinde kalacaklarını söyledi.

Koni de Libya konusunda Fransa'nın sayesinde Avrupa'nın desteğini aldıklarını aktardı.