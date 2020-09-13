Son dakika haberleri: Maden işçilerini taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika

Artvin'in Murgul ilçesinde dün maden işçilerini taşıyan otobüsün, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrilmesi sonucunda otobüste bulunanlardan Mehmet Kaynar (45) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından Artvin Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Lakerta, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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