Son dakika haberleri: Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (4) - Son Dakika

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Emirhan Karadöngel, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Emirhan Karadöngel, babasıyla tartıştıklarını ve işten döndükten sonra evin önünde tabancayla ateş ettiğini söyledi. Emirhan Karadöngel, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

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