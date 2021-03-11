Son dakika haberleri: Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (4) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (4)
11.03.2021 21:30
Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Emirhan Karadöngel, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Emirhan Karadöngel, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Emirhan Karadöngel, babasıyla tartıştıklarını ve işten döndükten sonra evin önünde tabancayla ateş ettiğini söyledi. Emirhan Karadöngel, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
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