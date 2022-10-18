Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor

18.10.2022 20:22

Son dakika haberler... Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işçilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor

BARTIN - Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işçilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Ekim'de Amasra TTK işletmesinde 41 maden işçisinin şehit düştüğü kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İlk önce 3 olan, daha sonra vefat eden işçi sayısının yükselmesi nedeniyle sayısı 6'ya yükseltilen cumhuriyet savcıları çalışmalarını sürdürüyor. Madende çalışan işçiler Amasra Adliyesi'ne gelerek ifadelerini vermeye devam ederken patlamanın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el koyulduğu bildirilmişti.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Amasra, Bartın, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor - Son Dakika
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