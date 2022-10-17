BARTIN - Bartın 'ın Amasra ilçesinde yaşandığı maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonrası kazadan yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadesi savcılık tarafından alınmaya başladı.

Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı - Son Dakika

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