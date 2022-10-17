Son dakika haberi: Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı

17.10.2022 15:39

Son dakika haber... - Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşandığı maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonrası kazadan yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadesi savcılık tarafından alınmaya başladı.

- Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşandığı maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonrası kazadan yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadesi savcılık tarafından alınmaya başladı.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim Cuma Günü saat 18.15 sıralarında grizu nedeniyle meydana gelen patlama 41 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Amasra Savcılığı madendeki yer altında ve yer üstünde çalışan işçileri adliyeye çağırarak ifadelerini almaya başladı.

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Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı - Son Dakika

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