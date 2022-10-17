Son dakika haberi: Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı

- Maden kazası sonrası işçilerin ifadeleri alınmaya başladı
BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşandığı maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonrası kazadan yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadesi savcılık tarafından alınmaya başladı.
Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim Cuma Günü saat 18.15 sıralarında grizu nedeniyle meydana gelen patlama 41 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Amasra Savcılığı madendeki yer altında ve yer üstünde çalışan işçileri adliyeye çağırarak ifadelerini almaya başladı.
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