ZONGULDAK Maden ocağında iş kazası 2 yaralı - Son Dakika

Maden ocağında iş kazası 2 yaralı
ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında 1'i kadın muhendis, 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta TTK'ya ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında, içerisinde işçi ve mühendislerin olduğu vagon, kapıya sıkıştı. Maden mühendisi Yeşim Canpolat ve işçi Zekai Ünsal yaralandı. Yaralılar, maden ocağından çıkarılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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