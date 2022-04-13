Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

13.04.2022 16:55

Son dakika haberler: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında iş kazasında yaşamını yitiren maden işçisi Fevzi Yaman (46), son yolculuğuna uğurlandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında iş kazasında yaşamını yitiren maden işçisi Fevzi Yaman (46), son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesesi'nde dün meydana gelen olayda, eksi 500 kodunda vagonların arasında bulunan kömür boşaltma aparatının arasında sıkışan Fevzi Yaman, yaşamını yitirdi. Fevzi Yaman'ın cansız bedeni mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Yaman'ın cenazesi evinin bulunduğu Alaplı ilçesi Alioğlu Köyü Ahiler Mahallesi'ne getirildi. 2 çocuk babası Yaman'ın cenaze namazına Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, TTK Genel Müdürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçisinin ailesi ve yakınları, maden işçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaman'ın cenazesi daha sonra mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

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İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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