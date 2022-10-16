Son dakika haberleri | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Köse son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Köse son yolculuğuna uğurlandı

16.10.2022 17:08

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden İbrahim Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden İbrahim Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Köse'nin cenazesi, getirildiği Esbey köyünde helallik alınmasının ardından, cenaze namazının kılınacağı Esbey İlkokulu bahçesine taşındı.

Taziyeleri burada kabul eden Köse'nin ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan başsağlığı diledi.

Köse, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Köse son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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