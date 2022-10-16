Taziyeleri burada kabul eden Köse'nin ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Köse son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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