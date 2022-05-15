Madencilik şirketinde şüpheli ölüm - Son Dakika
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Madencilik şirketinde şüpheli ölüm

15.05.2022 19:45

- Madencilik şirketinde şüpheli ölüm Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Türk MAG Madencilik şirketinde bir işçi ölü olarak bulundu.

- Madencilik şirketinde şüpheli ölüm

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Türk MAG Madencilik şirketinde bir işçi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında krom fabrikasında çalışan işçi Murat Can'ın diğer çalışma arkadaşları yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Yanına geldiklerinde işçi arkadaşlarında herhangi bir hareket olmadığını görünce fabrika idaresine haber verdiler. Fabrika yöneticileri sağlık ekipleri ve İlçe Jandarma komutanlığına haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Murat Can'a gerekli müdahaleyi yaparak ivedilikle ilçe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede de bir yaşam belirtisi olmayan Can'ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Bu sırada ilçe Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri de meydana gelen durum hakkında gerekli incelemeyi yaparak rapor tuttular.

Haberi duyan ailesi ve yakınları Devlet Hastanesine gelerek iyi bir haber almak için dualar ettiler. Yaklaşık 1 saat gibi zaman sonrasında evlatlarının ölüm haberini alan aile ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Madencilik şirketinde şüpheli ölüm
Madencilik şirketinde şüpheli ölüm
Madencilik şirketinde şüpheli ölüm
Madencilik şirketinde şüpheli ölüm

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madencilik şirketinde şüpheli ölüm - Son Dakika


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