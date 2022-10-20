Amasra Ulu Cami 'de, Kaymakamlık ve Amasra Muhtarlar Derneğince düzenlenen programda şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okutuldu - Son Dakika

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