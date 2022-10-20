Madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okutuldu

20.10.2022 19:26

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenciler için mevlit okundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenciler için mevlit okundu.

Amasra Ulu Cami'de, Kaymakamlık ve Amasra Muhtarlar Derneğince düzenlenen programda şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Akşam namazı sonrası başlayan programda, bazı işçilerin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, yaşamını yitiren madencilerin yakınları ile vatandaşların katıldığı programın ardından ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kaymakamlık, Amasra, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okutuldu - Son Dakika

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